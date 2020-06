14-jarige dreigt met machete

Een bewoner van een flat aan Ogierssingel in Rotterdam is zondagmiddag bedreigd met een machete toen hij jongens die overlast veroorzaakten, wegstuurde van de galerij. De politie heeft drie jongens aangehouden.

Met een mannetje of tien stonden ze op de galerij bij de man. Die sprak hen aan en verzocht hen weg te gaan. Een deel gaf daar inderdaad gehoor aan, maar een aantal bleef staan. Ondanks herhaaldelijk verzoek van de bewoner. Toen de man tot slot iets steviger van toon zijn verzoek herhaalde, trok één van de jongens een groot mes, een zogenoemde machete, uit zijn broekspijp. Op dat moment zagen de jongens dat een buurman het geheel stond te filmen. De jongens kozen op dat moment eieren voor hun geld en gingen er vandoor.

De bedreigde man belde de politie. Twee agenten in de wijk hoorden de melding en zagen tegelijk twee jongens hun kant oprennen. Zij hielden hen staande. Inmiddels werden ook de gefilmde beelden gedeeld met de politie en de agenten, die de beelden ter plekke bekeken op hun telefoon, herkenden de jongens op het filmpje. Toen de agenten over wilden gaan tot aanhouding van de 13 en 15-jarige jongens gingen zij in verzet. Eén van de agenten raakte hierbij licht gewond. Een derde jongen, degene die op het filmpje het mes vast heeft, werd door de agenten op de beelden herkend en is later thuis aangehouden. Het gaat om een 14-jarige Rotterdammer.

De 14-jarige was bij zijn aanhouding niet meer in het bezit van het mes. Agenten hebben in de omgeving naar het mes gezocht, waaronder in een nabijgelegen water, maar het mes nog niet gevonden.