Fietser loopt dwarslaesie op door boomstam op pad in Amsterdamse Bos

Hazenheuvel

Op vrijdag 29 mei 2020 omstreeks 12.45 uur rijdt een 61-jarige fietser over het pad bij de Hazenheuvel in het Amsterdamse Bos. De man fietst daar rondjes en bij de tweede ronde raakt hij een boomstam, die dwars over het pad ligt en waardoor hij gelanceerd wordt. Bij zijn val raakt de fietser zeer ernstig verwond.

Dwarslaesie

'Het slachtoffer heeft bij dit voorval een dwarslaesie opgelopen en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De recherche is een onderzoek gestart naar wat er voorafgaand aan de val is gebeurd en of er sprake is van een ongeval of dat er mogelijk opzet in het spel is', aldus de politie.

Getuigenoproep

De politie schakelt nu de hulp van het publiek in om een beter beeld te krijgen van wat er die middag is gebeurd. Was u wellicht die middag in het bos aanwezig in de omgeving van de Hazenheuvel en heeft u iets opvallends gezien of gehoord wat het onderzoek verder kan helpen? Of beschikt u wellicht over beeldmateriaal, bijvoorbeeld van dashcams van geparkeerde auto’s? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844.