OM eist werkstraffen en schadevergoeding tegen jonge what's app fraudeurs

Tegen vijf jonge verdachten uit Almere en Hilversum zijn vandaag werkstraffen geëist van 20 tot 120 uren. Daarnaast werd er voorwaardelijke jeugddetentie geëist tot zes weken. De vijf worden verdacht van witwassen van gelden uit what’s appfraude. In totaal maakten ze in een paar maanden tijd in 2018 ruim 10.000 euro buit van vijf slachtoffers.

De werkwijze was als volgt: de slachtoffers ontvingen een bericht van iemand die ze na staat, compleet met profielfoto en persoonlijke gegevens, waarin werd gevraagd geld over te maken. Wat doe je als een vriend in nood of een dochter in het buitenland om geld vraagt, als je zus geld wil lenen of een nichtje vanwege een scheiding geldproblemen heeft? Of als je man vraagt om geld voor zijn vader? Die vertrouw je en help je toch?

De verdachten, waarvan vier minderjarigen ten tijde van de feiten, kenden elkaar van school of van de voetbalclub. Ze regelden onder andere rekeningen met pinpassen om het geld te kunnen ontvangen en op te nemen. Dat laatste gebeurde direct nadat het geld was overgemaakt en voordat de slachtoffers argwaan konden krijgen. Zo maakten ze misbruik van het vertrouwen en “van de affectieve relaties van de slachtoffers, wat diep inbreekt in de levens van mensen”, aldus de officier van justitie.

Hoe dit te voorkomen? Als een bekende of familielid u benadert via what’s app, SMS of email en vraagt om geld te lenen, doe dit dan alleen nadat u hem of haar persoonlijk mondeling hebt gesproken en herkend. Doe dit met een nummer dat bij u bekend is of waarmee u al eerder contact heeft gehad. Vertrouw niet op de redenen die worden opgegeven waarom een gesprek niet kan (‘telefoon in het water gevallen’, ‘zit in stiltecoupe’). En laat u niet opjagen (‘als je nu niet overmaakt, dan krijg ik een boete’). Wordt u toch slachtoffer van what’s app fraude, doe dan aangifte bij de politie. Dat kan tegenwoordig online bij deze vorm van fraude.

Tegen de hoofdverdachten die zelf de passen regelden, het geld pinden en erover konden beschikken, eiste de officier werkstraffen van 80 tot 120 uur en voorwaardelijke jeugddetentie van vier of zes weken. Tegen de medeverdachten die hun pas ter beschikking stelden, eiste de officier een werkstraf van twintig uur. Maar allemaal waren ze een onmisbare schakel bij deze vorm van fraude, benadrukte ze. Naast de straffen eiste de officier van justitie dat de verdachten de materiële schade aan de slachtoffers vergoeden. De rechtbank doet uitspraak op 23 juni 2020.