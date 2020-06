FNV: Medewerkers Tata Steel IJmuiden leggen voor het eerst in 28 jaar werk neer

Vanaf vanmiddag 14.00 uur hebben werknemers van Tata Steel in IJmuiden bij de ertsvoorbereiding hun werk neergelegd. Dat betekent dat er voor de hoogovens, pelletfabriek en sinterfabriek geen grondstoffen meer beschikbaar zijn, waardoor deze fabrieken afgeregeld moeten worden of stilgezet. FNV-bestuurder Roel Berghuis: ‘Het is voor het eerst in 28 jaar dat er gestaakt wordt en ook nog eens op een cruciale plek in het bedrijf. Dat laat wel zien hoeveel zorgen de mensen van Tata Steel Nederland zich maken.’

Dat het werk neergelegd zou worden, was volgens de bond onvermijdelijk, nadat de directie van Tata Steel Nederland niet in ging op de eisen van werknemers. Ze willen onder andere de garantie dat er geen gedwongen ontslagen vallen en dat er geen banen verdwijnen. Verder eist het personeel dat afspraken in het Werkgelegenheidspact verlengd worden tot 2026 en dat er geen onderdelen van Tata Steel Nederland verkocht worden.

Duizenden banen

Het rommelt al een tijd bij Tata Steel, sinds de Indiase eigenaren bij Tata Steel Europe duizenden banen willen schrappen. Vorige maand werd plotseling directievoorzitter van Tata Steel Nederland Theo Henrar de laan uitgestuurd. ‘Dat was voor heel veel medewerkers de druppel. Ze zijn het zat en willen zekerheid over het voortbestaan van Tata Steel in IJmuiden’, aldus Berghuis. De bond zegt nog steeds geen goede uitleg over het vertrek van Henrar te hebben gekregen.

Strategische toekomst

De staking van vandaag gaat ook over de strategische toekomst van het bedrijf. Zo willen de medewerkers absoluut niet dat Tata Steel Nederland en Tata Steel UK bij elkaar gevoegd worden. Berghuis: ‘IJmuiden is al jaren winstgevend, draait dus goed. We willen die winsten investeren in IJmuiden, om zo de kennis en kunde daar te behouden. Ook zijn er veel investeringen nodig om de milieu- en CO2-problemen aan te pakken.