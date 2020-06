40 maanden gevangenisstraf geëist voor ‘runnen’ van corrupte douanier voor drugsbende

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag een gevangenisstraf van 40 maanden geëist tegen een 53-jarige man uit Laag-Soeren. Het OM verwijt de 53-jarige verdachte voorbereidingshandelingen voor de invoer van drugs en het medeplegen van omkoping van de douanier. Dit zijn ernstige feiten met soms grote gevolgen, stelde de officier op zitting: “De invoer van drugs in de Rotterdamse haven staat prominent in de aandacht. Duizenden kilo’s drugs worden ieder jaar via Rotterdam in ons land en de rest van Europa verkocht en gebruikt. Het gaat om ondermijnende criminaliteit, met soms liquidaties tot gevolg.”

De 53-jarige man ziet het OM als een medepleger van de corruptie en het witwassen door de op 14 februari 2019 veroordeelde douanier. Gisteren eiste het OM ook 40 maanden tegen een man die tonnen van de douanier verborg in een wasmand op zolder. Uit het onderzoek door de FIOD blijkt volgens het OM dat de 53-jarige man de douanier – die hij kende van de voetbalclub uit Dieren- zou hebben aangeboden aan onder andere drugscriminelen uit Apeldoorn, die op zoek waren naar ‘een lijn over water’. De 53-jarige man bracht ze tegen betaling in contact met de douanier en hij gaf tips door hoe ze ervoor konden zorgen dat de container niet gecontroleerd zou worden in de Rotterdamse haven. Bij een doorzoeking van zijn auto bij een loods van een drugsverdachte in Apeldoorn, vond de politie afval van hennep, zakjes met namen en administratie. “Hij was duidelijk de man in dienst van,” zei de officier op zitting. Het OM verwijt de man naast voorbereidingshandelingen voor de invoer van cocaïne, ook het aannemen van een gift van 2500 euro om een douane ambtenaar te bewegen in zijn werk iets te doen of te laten.

‘Verdachte had belangrijke rol’

De rol van de 53-jarige man was net als de man die het geld verborg een belangrijke, zei de officier op zitting. Uit het dossier blijkt dat de douanier al in 2011 besloot om ‘een klapper te maken’: “De verdachte heeft de douanier vervolgens aangeboden aan een drugsnetwerk in Apeldoorn. Er zijn voorbereidingen getroffen en er is geld betaald. En er zijn klappers geweest,” zei de officier op zitting.

De verdachte is al eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege oplichting van Achmea. Het leven van de man is volgens de officier er één van 12 ambachten 13 ongelukken: “Het draait altijd om geld, verbintenissen houden geen stand, wel en dan weer geen werk, wel en dan weer geen woning, drugsgebruik en schulden. Veel schulden. Criminaliteit om snel zwart geld te kunnen verdienen.” Het OM ziet een gevangenisstraf voor de duur van 40 maanden als passend.

Morgen is de vrouw van de corrupte douanier gedagvaard. Daarna maakt de rechtbank bekend wanneer zij uitspraak doet.