Man valt agent aan na melding geluidsoverlast

Woensdagavond werd een inwoner van de Generaal Meijerstraat in Axel aangehouden nadat hij was aangesproken op het veroorzaken van geluidsoverlast door de politie.

Uit de buurt kwamen rond 23.00 uur meldingen van harde muziek, veroorzaakt door deze man. Agenten gingen poolshoogte nemen en hoorden al van een eind harde muziek uit de woning. Zij belden aan en vertelden de (waarneembaar beschonken) bewoner dat de muziek zachter gezet moest worden omdat de buurt er overlast van ondervond. Ze maakten de afspraak met de man om geen overlast meer te veroorzaken, vertelden dat een volgende keer zijn apparatuur in beslag zou worden genomen en wilden hierop vertrekken.

Ineens kwam de man zijn woning uitgestormd en viel een van de agenten aan. De man sloeg en schopte de agent. Hij is, na een worsteling, in de boeien geslagen en overgebracht naar een politiecellencomplex. De man wordt donderdag gehoord over het incident.