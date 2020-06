Minder kans op hitteletsel dankzij voorspelling thermisch comfort

De Joint Meteorologische Groep introduceerde gisteren de verwachting voor de zogenoemde Wet Bulb Globe Temperature (WBGT). Deze index voor thermisch comfort drukt de invloed uit van het weer op de lichaamstemperatuur. Hiermee is het risico op hitteletsels in te schatten. Dankzij deze informatie kunnen commandanten vooraf maatregelen treffen of een activiteit verplaatsen.

Door zonnestraling en een hoge omgevingstemperatuur warmt ons lichaam op. De wind koelt het lichaam juist af. Luchtvochtigheid speelt ook een rol. Is deze hoog dan verdampt zweet moeilijk en koelt het lichaam slecht af. De WBGT drukt deze 4 componenten uit in 1 getal. Hierdoor is het risico op hitteletsel veel beter in te schatten dan door het afzonderlijk beschouwen van de 4 componenten.

De WBGT wordt al enkele jaren gebruikt om hitteletsel te voorkomen. Vaak wordt de WBGT gemeten bij sportactiviteiten of werkzaamheden buiten. Het gaat daarbij alleen over het actuele risico. Bij de nu gelanceerde verwachting, is de WBGT tot 4 dagen vooruit berekend. Hierdoor kunnen sportinstructeurs, zorgpersoneel of commandanten vooraf inschatten of een bepaalde activiteit verantwoord is.

De verwachting van de WBGT wordt 2 keer per dag gepubliceerd. Dat gebeurt zowel voor Nederland als het buitenland.

Hitteziekte hangt van meer af

Het risico op hitteziekte hangt van meer af dan alleen de weersomstandigheden. Kleding, inspanning en acclimatisatie dragen in belangrijke mate bij. Dat geldt ook voor persoonsgebonden kenmerken zoals getraindheid en algehele gezondheid.

Trainingsgeneeskunde & Trainingsfysiologie is het kennisinstituut van Defensie voor grondgebonden optreden onder extreme omstandigheden, waaronder warmte. Het gecombineerd sportmedisch centrum en kenniscentrum komt later dit jaar met meer informatie over het meten van de WBGT, een app voor last-minute risk assessment en een handboek over hitteziekte.