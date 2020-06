Vier verdachten aangehouden voor ticketfraude Marktplaats

De politie heeft woensdag 10 juni 2020 vier verdachten aangehouden voor ticketoplichting via Marktplaats. Zij maakten 58 slachtoffers die in totaal ruim 21.000 euro kwijtraakten.

De slachtoffers zullen in eerste instantie vaak blij zijn geweest. Eindelijk wisten ze toch een kaartje te bemachtigen voor dat uitverkochte festival of dat mooie concert. Maar nadat ze geld hadden overgemaakt, liet de zogenaamde verkoper niks meer van zich horen. Naar zowel hun ticket als hun geld konden ze dan fluiten.

Internetoplichting

58 mensen deden aangifte nadat ze via Marktplaats een ticket hadden gekocht en erachter kwamen dat ze waren opgelicht. De slachtoffers betaalden tussen de 80 en 400 euro voor hun ticket(s). In totaal verloren de slachtoffers meer dan 21.000 euro.

Identiteitsfraude

De oplichters deden zich ook voor als iemand anders. Hiervoor gebruikten ze foto’s van andermans identiteitsbewijzen. Onder het mom van ‘stuur me een kopie van je identiteitsbewijs zodat ik weet dat je te vertrouwen bent’ peuterden ze deze los van hun ticketslachtoffers. Zo kon het zijn dat de foto van het ene slachtoffer werd ingezet om een volgend persoon ook weer onder valse voorwendselen een ticket te laten kopen.

Afpersing

De slachtoffers maakten hun geld nietsvermoedend over naar een rekening van een zogenoemde katvanger of money mule (geldezel). Dit is iemand die voor een klein geldbedrag zijn of haar bankrekening ter beschikking stelt. In deze zaak hebben diverse katvangers onder dwang hun bankpas en pincode afgegeven. De jongste katvanger was pas 13 jaar en werd bedreigd om de bankpas en pincode van zijn moeder afhandig te maken en aan de oplichters te geven.

Aanhouding 4 jongemannen

Dit speelde tussen mei 2019 en februari 2020. De slachtoffers kwamen uit het hele land. De politie besloot daarom om de aangiftes te bundelen en de districtsrecherche van Oost-Utrecht (eenheid Midden-Nederland) startte een groot onderzoek. Mede dankzij nauwe samenwerking met de politie in IJsselland (eenheid Oost-Nederland) konden woensdag vier verdachten aangehouden worden. Het gaat om twee mannen van 18 en één man van 19 uit Raalte en een man van 21 uit Wijhe. De vier mannen worden verdacht van (internet)oplichting, identiteitsfraude, afpersing en witwassen.