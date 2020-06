Zorgen over drugsverslavingen rondom corona crisis

De corona crisis raakt een groot deel van de Nederlandse samenleving. Mensen worden verplicht om vanuit huis te werken, dagjes uit zitten er nog nauwelijks in en ook de terrassen zijn pas net weer open. Het maakt dat onder meer eenzaamheid op de loer ligt. Zeker bij mensen die alleen wonen, zonder partner of andere huisgenoten. Eenzaamheid is een bijzonder naar gevoel, waar men op verschillende manieren mee om kan gaan. Bel bijvoorbeeld wat vaker met vrienden en familie, zoek elkaar op door een mondkapje te dragen in het OV, enzovoorts. Niet voor iedereen zal dit even gemakkelijk zijn! Bijvoorbeeld, wanneer de afstand tot familie en vrienden groot is. Voor hen kunnen drank en drugs een uitkomst lijken, met alle risico’s van dien.

Drank en drugs vormen vaker risico’s bij depressies

Niet alleen tijdens de corona crisis neemt het aantal verslavingen toe. Ook rond de korte dagen in de herfst en winter lopen ex-verslaafden het risico terug te vallen in hun oude gewoontes. Buiten is het al vroeg op de dag stil en ook het duister werkt niet mee aan het opwekken van een prettig gevoel. Om deze periode door te komen, grijpen veel ex-verslaafden naar middelen als drank en drugs. Het werkt verlichtend en gaat het piekeren over eenzaamheid en bijvoorbeeld werkloosheid tegen.

Afkicken van drugs en drank niet eenvoudig

Juist het feit dat veel ex-verslaafden terugvallen in een oude gewoonte toont aan, hoe lastig afkicken van GHB, XTC en bijvoorbeeld sterke drank is. Daarbij zijn dergelijke middelen steeds eenvoudiger te krijgen. De politie doet er alles aan om drugslabs in Nederland op te sporen en te sluiten. De drugs zijn niet alleen ontzettend verslavend voor gebruikers, maar ook nog eens hartstikke slecht. Het tast de huid aan en kan zorgen voor een verergering van depressieve klachten. In het bijzonder wanneer de drugs en alcohol zijn uitgewerkt. Afkicken in een speciale kliniek is vaak de enige oplossing om weer van deze verslaving af te komen.

Psychologische hulp inbegrepen bij de zorgverzekering

Wanneer iemand met een depressie te kampen krijgt door het verlies van zijn of haar baan, eenzaamheid of soortgelijke redenen, is psychologische hulp wenselijk. In de meeste gevallen valt psychologische hulp onder de basisdekking van een zorgverzekering. Let wel, dit geldt alleen voor cliënten die door een huisarts worden doorverwezen. Aangeraden wordt dan ook om bij lichte klachten een huisarts te bezoeken, zodat een verslaving aan drank of drugs voorkomen kan worden.