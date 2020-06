Groot deel HEMA-fans bereid om te investeren

Uit de cijfers van de afgelopen 24 uur (ruim 2000 respondenten) blijkt dat 90% van de respondenten wil investeren in HEMA, 8% weet het nog niet en 2% doet niet mee. 74% van de mensen die willen investeren, doet dat bij voorkeur in de vorm van aandelen met een gemiddelde investering van 250 euro per persoon. Ruim 25% van de mensen die positief hebben gereageerd wil zelfs 1000 euro of meer investeren. Het rentepercentage hoeft volgens de potentiële investeerders niet hoger te zijn dan 3%. Wel is een voorwaarde dat Marcel Boekhoorn wederom een investering doet en willen de potentiële investeerders graag dat de banken en/of overheid mede garant staan.

De acties gaan onverminderd door om HEMA in handen te krijgen van de HEMA fans: klanten, medewerkers, ondernemers en leveranciers.