Man verdient tonnen met verzonnen asielverhalen: jaren cel geëist

Mensensmokkel is het bieden van hulp en transport aan mensen met als doel ze de grens over te smokkelen. Mensensmokkelaars maken gebruik van de nood van migranten. Voor veel geld smokkelen ze de migranten Nederland of de Europese Unie (EU) binnen. Vaak met gevaar voor het leven of de gezondheid van de migranten.

Tolk

Het onderzoek begon na een alarmerende melding van een tolk. Die vertelde onder meer dat een zelfverklaarde advocaat mogelijk asielverhalen verkocht voor bedragen tussen de 4000 en 9000 euro. Hij zou asielverhalen verzinnen voor Afghaanse, Iraanse en Iraakse Koerden, met wie hij in het land van herkomst al contracten aanging. Hij schreef volgens de tip, in ruil voor geld, politieke verhalen op naam van asielzoekers op internet om het asielverhaal geloofwaardiger te maken. Uit het onderzoek is nergens gebleken dat verhalen klopten of dat de mensen een gegronde reden hadden hun land te ontvluchten.

Homoseksualiteit of bekering

Als redenen voor het aanvragen van asiel werden vaak onterecht verhalen opgehangen over homoseksualiteit of bekering. “Juist het beoordelen van een asielaanvraag waarin LHBTI-gerichtheid of een bekering als motief is aangevoerd is een complexe aangelegenheid”, zo vertelt de officier. Om de verhalen geloofwaardiger te maken, werden slachtoffers in enkele gevallen gevraagd om bijvoorbeeld uit te zoeken hoe een homoclub eruit ziet of om te verklaren dat ze had gedroomd over een bekering tot het Christendom.

Tonnen

Uit onderzoek naar de 56-jarige man uit Helmond blijkt dat hij al jaren actief is en tonnen verdiende aan de valse asielverhalen. Uit berekeningen van de Koninklijke Marechaussee blijkt dat de man tonnen verdiende met zijn handeltje. In totaal wil het OM dat hij bijna 260.000 euro terugbetaald. De officier van justitie had tijdens de zitting geen goed woord over voor het handelen van de verdachte, die in haar ogen puur uit winstbejag handelde: “Er is door hem jarenlang en op grote schaal misbruik gemaakt van het recht van vluchtelingen om asiel aan te vragen. Door toedoen van mensen zoals verdachte ontstaat er zowel bij overheidsdiensten als de IND als in de Nederlandse samenleving een negatief sentiment over het asielsysteem. En dat gaat ten koste van de mensen die daadwerkelijk moeten vluchten. Ik eis daarom een celstraf voor de duur van vier jaar. Verder wil ik dat deze man 10 jaar zijn beroep niet mag uitoefenen.”