Hoofdagent buiten functie gesteld wegens vermoeden ernstig plichtsverzuim

Start onderzoek

Tijdens een lopend strafrechtelijk onderzoekkwam informatie beschikbaar waarbij de verdenking ontstond van het lekken van vertrouwelijke informatie door een politieagent. Het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de eenheid Rotterdam startte daarop onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek.

Verdenkingen

Uit dat onderzoek bleek dat de medewerker vermoedelijk drugs gebruikte. Bij zijn aanhouding was de man in het bezit van gebruikshoeveelheden drugs. Ook trof de politie bij de man lege drugsverpakkingen (ponypacks) aan. Uit het onderzoek is ook gebleken dat de 30-jarige medewerker veelvuldig het bedrijfsprocessen systeem van de politie raadpleegde. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze bevragingen in directe relatie stonden tot zijn werkzaamheden in het team waarin hij werkzaam was. In een specifiek geval is inmiddels vastgesteld dat er sprake is geweest van overdracht van informatie van de politie met een burger buiten de politie organisatie.