Koning Willem-Alexander bezocht BOA’s in Leiden

In het stadskantoor bekijkt de Koning de werkruimten van de BOA’s en spreekt hij met het team Handhaving over de impact van de coronamaatregelen op de dagelijkse werkzaamheden. Tijdens een korte stadswandeling geven dienstdoende BOA’s uitleg over hun ervaringen in de praktijk. Het werkbezoek eindigt met een gesprek met de samenwerkingspartners van het team Handhaving, waaronder politie, vergunningverleners en ondernemers.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.