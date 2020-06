Meer kansen voor starters op de woningmarkt door 'Week van de Starter'

In de week van 27 september tot en met 3 oktober organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met woonpartijen de 'Week van de Starter'. Het doel van deze week is om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren door te zorgen voor een compleet en onafhankelijk overzicht van informatie.

Minister Kajsa Ollongren: “Als starter is het al lastig genoeg om een passende woning te vinden. Informatievoorziening mag daarbij in ieder geval niet het struikelblok zijn.”

Als starter heb je het niet makkelijk op de woningmarkt. Het woningaanbod is beperkt en de concurrentie is groot. Ook kom je voor veel belangrijke keuzes te staan. Bijvoorbeeld: hoeveel geld kan en wil ik besteden aan een huis? Waar wil ik wonen? En wil ik kopen of huren?

De juiste informatie hebben helpt bij het maken van deze belangrijke keuzes. Maar deze informatie is versnipperd over verschillende organisaties en informatiebronnen. Het is daardoor best moeilijk om snel een compleet overzicht te krijgen van de mogelijkheden die je hebt als starter op de woningmarkt.

Eén centrale plek

Daarom organiseert het ministerie van BZK samen met Aedes, Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, VBO, Vastgoedpro, NVM, De Hypotheekshop, SVn, Vereniging Eigen Huis en NHG de Week van de starter. Het doel van deze week is om starters op de woningmarkt één centrale plek aan te bieden waar zij alle benodigde informatie over het huren of kopen van hun eerste huis kunnen vinden. In de Week van de Starter brengen we deze centrale plek onder de aandacht door het organiseren van verschillende events voor starters op de woningmarkt.

De betrokken partijen zetten zich in om de Week van de Starter tot een succes te maken. Door er samen voor te zorgen dat we complete en betrouwbare informatie aanbieden hopen wij zo veel mogelijk starters te bereiken en hun kansen op het vinden van hun eerste huis te verbeteren.