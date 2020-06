Man in been geschoten te midden van studentencomplex in Amsterdam

Amsterdam In de nacht van dinsdag op woensdag is rond middernacht een 21-jarig slachtoffer in zijn been geschoten op het Dennenrodepad in Amsterdam Zuidoost. 'Hij is direct overgebracht naar het ziekenhuis', zo meldt de politie woensdag.

Onderzoek 'De recherche is een onderzoek gestart naar dit schietincident en roept hierbij de hulp in van omwonenden, voorbijgangers en andere getuigen', aldus de politie. Studentencomplex Het schietincident vond plaats omstreeks 00.15 uur op een fietspad genaamd Dennenrodepad, te midden van een studentencomplex. Meerdere eenheden hebben met speurhonden nog lange tijd in de directe omgeving van het incident gezocht naar een geheel in het donker geklede verdachte of een mogelijk vuurwapen, maar niets aangetroffen.