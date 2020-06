Zeer grote brand in Helmond

Aan de Vossenbeemd in Helmond is donderdagavond een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om de brand te bestrijden.

Omstreeks 19.00 uur kwamen de eerste meldingen binnen van de brand in het pand van Huijbregts Foodgroep. De brand is uitslaand en gaat met hevige rookontwikkeling gepaard. De brandweer heeft meetploegen ingezet die de luchtkwaliteit in de omgeving in de gaten houden. Om omwonenden te waarschuwen om ramen en deuren te sluiten, heeft de brandweer een NL-Alert verstuurd.

Over de toedracht van de brand is niets bekend.