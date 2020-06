Prijsuitreiking winnaars Goud Grunn editie 2019/2020

De juryleden Randolf Boersma, Nienke Busscher en Drewes Wildeman en de jongerenjury vonden het project Ouderenzorg, bestaande uit een hulphorloge en website het beste. Het hulphorloge wordt aan een hulpbehoevende en verzorger/ familielid verstrekt en zo kunnen ze gemakkelijk met elkaar contact houden en eventueel noodhulp inschakelen.

“Goed idee, mooie presentatie en goed dat er bewust gekozen is voor het gebruik van gerecycled materiaal waardoor ook de kosten van het horloge lager zijn”, zo luidde het oordeel van de jury.

Op de Rutger Kopland School in Siddeburen vielen maar liefst vier dames in de prijzen: Mirjam, Milou, Janique en Naomi met hun maquette over de Groninger wijk van de toekomst. De jury prijst de veelzijdigheid, er is aan van alles gedacht zoals voorzieningen (moestuinen, parkeerplaatsen), bevingsbestendig bouwen, het opwekken van stroom, duurzaamheid, recreatie en het verkopen van de lokale producten in de supermarkt. Kortom, goed doordacht en netjes uitgewerkt en gepresenteerd. Ook voor hen de cheque en gouden medaille!

Aanpassingen vanwege corona

Zo’n 170 leerlingen deden dit schooljaar mee aan Goud Grunn en de daaraan gekoppelde prijsvraag. Aanvankelijk hadden we 500 deelnemers, maar vanwege de coronapandemie hebben we veel activiteiten moeten annuleren en konden het Aletta Jacobs College in Hoogezand, Dollard College in Woldendorp en Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum in Appingedam helaas niet deelnemen. Ook hebben we de expositie van de gemaakte werkstukken moeten afzeggen en de grote, feestelijke prijsuitreiking op 12 juni in Delfzijl.

EPI-kenniscentrum coördineert voor voortgezet onderwijs scholen in de provincie Groningen het (gratis) project Goud Grunn. In 2107 startten we hier mee, samen met Vereniging Groninger Dorpen, BuildinG en Fieldlab Practice. We willen de jongeren in het aardbevingsgebied betrekken bij en bewust maken van ontwikkelingen in hun regio. Er zijn immers veel kansen, bijvoorbeeld als het gaat om bouwen, duurzaamheid, levensloopbestendig wonen en energietransitie.