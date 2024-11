Aanhoudingen voor explosie aan Beverhof in Winschoten

Op zaterdag 24 augustus vond er rond 04:00 uur een explosie van zwaar vuurwerk plaats bij een woning aan de Beverhof in Winschoten. Daarbij raakte de woning beschadigd, maar er vielen geen gewonden.

De politie verrichte onderzoek naar de toedracht van de explosie en dat leidde uiteindelijk tot de aanhouding van beide verdachten.

Verhoor

De mannen van 43 en 38 zitten vast en ze worden verhoord over hun mogelijke betrokkenheid en hun precieze rol bij de explosie. Ook wordt er gekeken of er een verband is met andere explosies en/of brandstichtingen in Winschoten.