Man uit Groningen aangehouden op verdenking van brandstichting in woning

Een 50-jarige man uit Groningen is aangehouden op verdenking van brandstichting in een woning aan de Oosterhamriklaan in Groningen. Zaterdagochtend 2 november is in een flatgebouw, waar ook senioren wonen, brand ontstaan op de begane grond. De brand zorgde voor veel rook, hitte en schade.