Verdachte van terrorisme aangehouden in AZC

De politie heeft dinsdag in het azc Balk een 24-jarige man uit Syrië aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Hij heeft in 2015 en 2016 in Syrië vermoedelijk deelgenomen aan de islamitische groepering Ahrar Al-Sham.

Deze groep is tot twee keer toe door de rechtbank Rotterdam in 2019 aangemerkt als terroristische organisatie. Het onderzoek naar de man, die in december 2018 in Nederland asiel vroeg, is begonnen met informatie van de IND. In de kamer van het azc waar de man verbleef is beslag gelegd op verschillende gegevensdragers. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft de verdachte vrijdag voor twee weken in bewaring gesteld.