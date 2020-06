Man in been geschoten in Rotterdam-Kralingen

Schotwond in been

Om 18.00 uur werd gemeld dat er geschoten was. Agenten troffen het slachtoffer op de Speelmanstraat aan met een schotwond aan zijn been. 'Vermoedelijk is hij daarheen gelopen, waarna 112 werd gebeld. Hij was aanspreekbaar en is voor behandeling naar een ziekenhuis overgebracht', aldus de politie. Direct startten agenten (buurt)onderzoek en spraken met getuigen. Er is nog niemand aangehouden.

Blauwe BMW

Getuigen hebben een blauwe BMW met daarin de vermoedelijke schutter zien wegrijden. Getuigen die informatie hebben over de auto, de inzittende(n) of de vluchtroute worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.