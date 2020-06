Verwarde man zwaait met mes in centrum Roosendaal, omstanders grijpen in

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben omstanders hebben in het centrum van Roosendaal op de Markt een man met een mes overmeesterd. Dit meldt de politie zaterdag.

Verward

'De 33-jarige Roosendaler, die een verwarde indruk maakte en onder invloed van alcohol leek te zijn, liep volgens getuigen met een mes te zwaaien', aldus de politie.

Melding mogelijke vechtpartij

Rond 02.20 uur kreeg de politie een melding van een mogelijke vechtpartij. Er zouden meerdere mensen met elkaar op de vuist zijn gegaan. Toen de dienders op de Markt aankwamen was de rust terug gekeerd. Ze troffen een behoorlijk gewonde man aan. Deze zou met een mes gezwaaid hebben en achter iemand aan gerend zijn.

Ingrijpen omstanders

Een groep omstanders zou ingegrepen hebben door onder andere met stoelen naar de man te gooien en hem te slaan en te schoppen. Ook zouden omstanders met elkaar in gevecht zijn geraakt. De man raakte gewond en moest per ambulance overgebracht worden naar het ziekenhuis. Agenten hebben ter plaatse getuigen gehoord. Ook hebben ze een mes in beslag genomen. De zaak wordt verder onderzocht.