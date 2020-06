Vierde aanhouding in onderzoek dood Mike Goedhart

De politie heeft maandagmorgen 22 juni een vierde verdachte aangehouden in verband met het schietincident op 26 maart op de Ossenwaard in Cothen, waarbij een 50-jarige Mike Goedhart om het leven kwam. De nu aangehouden verdachte is zijn 19-jarige dochter uit Cothen.