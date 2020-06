Bewoner beschoten op de Treek

De politie tast nog behoorlijk in het duister waarom er vannacht op een bewoner van de Treek in de wijk Vreewijk is geschoten. Hij raakte lichtgewond. Twee verdachten zijn aangehouden.

Het was iets voor 2.00 uur vannacht dat er werd aangebeld bij de 69-jarige bewoner. Vervolgens kreeg hij meerdere kogels om zijn oren. Door het rondvliegende glas raakte het slachtoffer wonder boven wonder slechts lichtgewond. Er zijn meerdere kogelinslagen gevonden in de ramen. Een getuige vertelde dat er een auto wegreed na het incident. Met die informatie konden agenten het voertuig snel achterhalen en stilzetten aan de Spinozaweg. Via een BTGV (Benaderingstechniek gevaarlijke verdachten) zijn de twee aangehouden. Het gaat om een 27-jarge vrouw uit Rotterdam en een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Wie wat precies heeft gedaan, wordt onderzocht. De auto is in beslag genomen voor onderzoek.