30 jaar gevangenisstraf voor moord in Den Hoorn

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag een 43-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar voor diefstal met geweldpleging, wederrechtelijke vrijheidsberoving en moord, gepleegd op een 59-jarige man in Den Hoorn op 22 januari 2018. De verdachte heeft samen met twee anderen het slachtoffer in zijn woning van zijn televisie beroofd. Het slachtoffer is daarbij door de verdachte gruwelijk mishandeld en zodanig gewond geraakt dat hij dat waarschijnlijk niet had overleefd. De man heeft toen, samen met een medeverdachte, het zwaargewonde slachtoffer vastgebonden om te verhinderen dat hij hulp kon inroepen.

Nadat de verdachte en zijn medeverdachten de buitgemaakte televisie hadden afgevoerd, zijn zij naar het huis van het slachtoffer teruggegaan. De verdachte heeft toen met voorbedachte raad het slachtoffer met messteken om het leven gebracht om er voor te zorgen dat hij niet meer kon praten over wat er gebeurd was.

Hogere straf

De opgelegde straf is aanzienlijk hoger dan de straf die de officier van justitie op de zitting heeft geëist (15 jaar met TBS). De rechtbank is het niet eens met de officier van justitie dat voor een enkelvoudige moord als uitgangspunt een straf van 14 jaar geldt. Volgens de rechtbank is dat, gelet op wat er tegenwoordig aan straffen wordt opgelegd, tussen de 18 en 22 jaar. Deze moord moet bestraft worden met 20 jaar vanwege het extreme geweld dat is toegepast op een zwaargewonde, vastgebonden en weerloze man. Daar komen dan nog bij de straffen voor de diefstal met geweld (8 jaar) en de vrijheidsberoving( 2 jaar). Al die straffen moeten bij elkaar worden opgeteld. Het opleggen van TBS is niet mogelijk, omdat de verdachte heeft geweigerd zich te laten onderzoeken. Bescherming van de maatschappij staat dan ook voorop. Daarom komt de straf uit op 30 jaar.

​​15 jaar cel voor 46-jarige vrouw

Een 46-jarige vrouw uit Delft krijgt 15 jaar gevangenisstraf voor diefstal met geweldpleging en medeplichtigheid aan moord. Zij heeft de medeverdachten opgestookt tegen het slachtoffer met de bedoeling zijn televisie in handen te krijgen en zij is mede verantwoordelijk voor het gebruikte geweld, ook al heeft zij daar zelf niet aan deelgenomen. Zij is ook behulpzaam geweest bij het plegen van de moord door de dader met haar auto naar de woning van het slachtoffer te brengen en met draaiende motor buiten te wachten terwijl zij wist dat de dader van plan was hem te doden.

4 jaar cel voor 21-jarige man

Een 21-jarige man uit Beverwijk is voor diefstal met geweldpleging en wederrechtelijke vrijheidsberoving veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. Hij is vrijgesproken van deelname aan de moord. Zijn straf valt lager uit dan die van de andere verdachten omdat zijn rol in de bewezenverklaarde feiten geringer was. Bovendien heeft hij als enige van de verdachten steeds meegewerkt aan het onderzoek en verantwoordelijkheid genomen voor zijn rol in de strafbare feiten. Ook zijn jeugdige leeftijd heeft invloed op de strafoplegging.