Veteranendag in Ridderzaal

De 16e editie van de Nederlandse Veteranendag werd vandaag in aangepaste vorm gevierd met alleen een programma in de Ridderzaal in Den Haag. In het bijzijn van Z.M. Koning Willem-Alexander, voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib, minister-president Mark Rutte en minister Bijleveld stonden hier de bijzondere verhalen van vier veteranen centraal. Zo sprak Maaike Hoogewoning zowel over haar werk als operatiekamer assistent in Afghanistan, als over haar werk in een Nederlands ziekenhuis tijdens de coronacrisis, waar zij militairen en burgers zag vechten voor hun levens.

In de Ridderzaal spraken de minister-president en minister van Defensie hun dank uit aan de vier aanwezige veteranen in de Ridderzaal, maar ook aan alle veteranen thuis zitten en zich ingezet hebben voor vrede en veiligheid. Minister van Defensie besteedde hierbij ook extra aandacht aan de militairen en veteranen die ingezet zijn om steun te bieden tijdens de coronacrisis. Minister-president Mark Rutte stond stil bij de 75 jaar vrijheid: “onze vrijheid is ons grootste goed, dat realiseren we ons dit jaar des te meer en daarom is het zo belangrijk dat de Nederlandse Veteranendag dit jaar door kon gaan. Onze vrijheid en veiligheid zijn bevochten op de stranden van Normandië, tot vandaag de dag in Litouwen, Sahel en Afghanistan."

Invictus Games atleet Rick Torenstra deelde zijn beleving van de explosie in Afghanistan waar hij bij betrokken was en waar hij zijn oog verloor. Jaren ging het niet goed met hem, maar nu heeft hij zich hervonden als Invictus Games atleet: “Bij mijn Invictus Games team vind ik het teamgevoel weer terug, het team waar ik voor me gevoel op die 19e januari van 2007 zo plotseling uit werd weggerukt. Het team, waar ik zo weer mee op missie zou gaan.” Met Rick naast haar, kondigde de minister van Defensie Ank Bijleveld aan dat de Invictus Games in 2021 Nederland zullen plaatsvinden. De editie van dit jaar zou ook in Nederland plaatsvinden, maar kon geen doorgang vinden door de omstandigheden.

Ook aanwezig was Hendrik Fockens. De 95-jarige veteraan uit Ede meldde zich na de Tweede Wereldoorlog aan als vrijwilliger en vertrok naar Indonesië. Daar werd zijn kapitein doodgeschoten, daarover vertelde hij: “Je moet gewoon door. Maar dat doe je met gemengde gevoelens. Ik was gewoon kapot. Dat kun je rustig zeggen.”

Veteraan, militair en zanger Dennis Kroon voerde het nummer ‘It’s Probably Me’ van Sting op. Hij vertelde hierbij: “Dit nummer staat voor mij voor kameraadschap, voor er voor elkaar staan. Maar ook dat je verantwoording moet nemen voor jezelf en tot het uiterste moet blijven gaan.”

Het programma werd afgesloten door DI-RECT met die het nummer ‘Soldier On’ ter gehore brachten.

Symbolisch defilé

Vooruitlopende op zaterdag 27 juni liepen vier veteranen een mini-defilé dat in de tv-uitzending op Veteranendag werd getoond. Zij ontvingen een muzikale aubade op het Malieveld en liepen toen naar de Kneuterdijk, het defileerpuntpunt, waar normaliter de Koning het defilé afneemt.