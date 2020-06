Nauwelijks beweging in de luchtvaart in mei

In mei 2020 reisden ruim 220 duizend passagiers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland, dat is 97 procent minder dan in mei 2019. In april waren dit er 133,8 duizend. De hoeveelheid vervoerde goederen door de lucht nam in mei 2020 af met 18,5 procent naar ruim 117 duizend ton. Het aantal vluchten in het handelsverkeer lag met 6,6 duizend bewegingen ruim 87 procent lager dan in mei 2019. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers.

In mei 2020 was het effect van de in maart genomen maatregelen om het coronavirus in te dammen nog zichtbaar in de luchtvaartcijfers. Reisden er in mei 2019 nog 7,4 miljoen reizigers van en naar Nederland, een jaar later waren dat er 220,1 duizend. Het aantal passagiers dat via Amsterdam Schiphol vloog, 6,4 miljoen in mei 2019, nam eveneens met 96,8 procent af naar 207,8 duizend in mei 2020. Het aantal passagiers op vliegveld Eindhoven was in mei 2020 nog maar 12,1 duizend, een afname van 98,2 procent. Op de vliegvelden van Groningen, Rotterdam en Maastricht lag het vliegverkeer, net zoals in april, zo goed als stil.

Lichte stijging bezettingsgraad in mei

In mei 2020 waren gemiddeld 36 van de 100 vliegtuigstoelen bezet. In januari en februari waren vliegtuigstoelen op passagiersvluchten gemiddeld voor 76 procent bezet. Deze bezettingsgraad was nagenoeg gelijk aan januari en februari 2019. In maart 2020 nam de bezettingsgraad af naar 57 procent en in april van dit jaar daalde deze naar 29 procent. De lichte toename van het aantal passagiers in mei 2020, gecombineerd met een lichte stijging van het aantal vluchten, zorgde ook voor een iets hogere bezetting van de vliegtuigstoelen.