Den Haag mocht demonstratie Viruswaanzin opnieuw verbieden

Groot aantal deelnemers

Na de demonstratie van zondag 21 juni kondigde de actiegroep op 24 juni weer een demonstratie op het Malieveld aan, nu voor zondag 28 juni. Het motto van de demonstratie zou zijn “Terug naar normaal”. De actiegroep vindt de coronamaatregelen onaanvaardbaar, dus ook de 1,5-meter-afstandregel. Er zouden 20.000 a 25.000 mensen verwacht worden. Volgens Veiligheidsregio Haaglanden passen zoveel mensen niet op het Malieveld bij anderhalve meter afstand en moest de demonstratie ter bescherming van de volksgezondheid worden verboden.

Ervaringen demonstratie 21 juni

Ook moest de demonstratie worden verboden ter voorkoming van wanordelijkheden. De Veiligheidsregio baseerde zich daarbij op de ervaringen met de demonstratie tegen de coronamaatregelen op zondag 21 juni. Die trok verschillende groepen demonstranten aan, waaronder harde kern voetbalsupporters. Er braken ongeregeldheden uit en er zijn veel aanhoudingen verricht. Ook werd de anderhalve meter regelmatig niet in acht genomen. Ook dit keer bleken voetbalsupporters en andere actiegroepen op 28 juni naar het Malieveld te willen komen.

Vredelievende demonstratie

De actiegroep was uit op een vredelievende demonstratie. Viruswaanzin was bereid met andere groepen te praten, maar de Veiligheidsregio had er onvoldoende vertrouwen in dat de actiegroep in staat zou zijn die groepen tijdens de demonstratie in de hand te houden.

Beslissing

De rechter heeft besloten niets te doen aan het verbod op de demonstratie, omdat de Veiligheidsregio het verbod voldoende had gemotiveerd. Met als belangrijkste redenen het gezondheidsbelang en het belang om ongeregeldheden te voorkomen. Of de 1,5-meter-afstandregel van de overheid rust op onjuiste medische inschattingen kon in deze (spoed)procedure niet beoordeeld worden. De rechter kan zich er in vinden dat de Veiligheidsregio geen mogelijkheden zag om de demonstratie nog aan te passen, zodat die wel door had kunnen gaan.