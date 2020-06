Vrouw (82) aangereden door tram en overleden

Dinsdagmiddag is een 82-jarige vrouw uit Delft om het leven gekomen nadat zij zwaargewond raakte bij een botsing met een tram op de Martinus Nijhofflaan in haar woonplaats. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Oversteken

De vrouw stak dinsdag aan het eind van de ochtend de trambaan over, waarbij zij in botsing kwam met de tram. Ambulancemedewerkers hebben de vrouw nog geprobeerd te reanimeren maar de vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. 'De familie is in kennis gesteld. De bestuurder van de tram is opgevangen op het politiebureau', aldus de politie.

Getuigen

Experts van de afdeling VerkeersOngevallenAnalyse (VOA) onderzoeken de exacte toedracht en vragen eventuele getuigen van het ongeval die nog niet met de politie hebben gesproken om contact op te nemen via 0900-8844.