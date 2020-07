Douane onderschept 493 kilo cocaïne in container geladen met blikken tonijn

Blikken tonijn

De verdovende middelen zaten verstopt in een container geladen met blikken tonijn afkomstig Cartagena (Colombia) en bestemd voor een bedrijf in Kempen (Duitsland). Het bedrijf heeft vermoedelijk niets te maken met de smokkel.

Strafrechtelijk onderzoek

Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen Douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, is onder leiding van de officier van justitie een strafrechtelijk onderzoek gestart. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

18.000 kilo cocaïne

In het eerste halfjaar van 2020 heeft het HARC-team 18.000 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Dit is ongeveer de helft van de totale hoeveelheid die vorig jaar in beslag is genomen. Of het coronavirus een rol speelt in de grote vangsten van afgelopen periode is niet te zeggen.