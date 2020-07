Witwasonderzoek levert ruim 1,7 miljoen euro aan geld en vastgoed op

Dinsdag leverde een witwasonderzoek, behalve twee aanhoudingen in Dordrecht, ook 1,7 miljoen euro aan geld en goederen op. 'Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten', zo laat de politie woensdag weten.

Man en vrouw

De verdachten zijn een man van 38 en een vrouw van 31 uit Dordrecht. Het team van de districtsrecherche Dordrecht had de zaak al langer in onderzoek, en ging dinsdag samen met het basisteam over tot actie. Er werd voor ruim 1,7 miljoen euro beslag gelegd op onder andere diverse woningen, panden, voertuigen, cashgeld en bankrekeningen. De verdachten zitten vast en worden gehoord.