Wat maakt Kruidvat luiers assortiment uniek?

Er zijn veel verschillende luiermerken op de markt, maar de beste luiermerken onderscheiden zich door bepaalde kenmerken. Het Kruidvat luiers assortiment is wat dat betreft in meerdere opzichten uniek te noemen. Dat is ook een reden dat al 40% van de kindjes in Nederland bij het verschonen weer een Kruidvat luier om krijgt. Ouders willen nu eenmaal het allerbeste voor hun kindje en als dat ook nog voor een kleiner prijsje kan is dat mooi meegenomen. Maar heel veel mensen weten niet dat Kruidvat luiers net zo goed zijn als A-merken. Om je inzicht te geven in het onderscheidende karakter ontdek je hier wat het Kruidvat assortiment luiers zo uniek maakt.

Altijd een luier op maat

Een van de unieke kenmerken van het Kruidvat luier assortiment is dat alle maten beschikbaar zijn. Dat is vooral ook handig als je direct vanaf de geboorte van je baby met deze luiers start. Zo hoef je tijdens de luierperiode geen enkel keer over te stappen naar een ander merk. Voor de allerkleinsten is er het assortiment met NewBorn luiers. Deze zijn verkrijgbaar in Extra Small (maat 0), Small (maat 1) en Mini (maat 2). Je kijkt simpelweg naar het gewicht van je baby om de geschikte NewBorn luier te kopen. Voor Extra Small geldt een gewicht tot 3 kilogram, voor Small tussen 2 en 5 kilogram en voor Mini tussen 3 en 6 kilogram.

De grotere maten zijn verkrijgbaar voor baby’s als Midi luiers (maat 3) van Kruidvat of als Maxi luier (maat 4) en Maxi+ (maat 4+) voor grotere kindjes. Dan zijn er ook nog de Junior luiers (maat 5) voor kindjes vanaf 11 kilogram en Junior+ (maat 5+) luiers. Voor nog grotere kinderen zijn er Extra Large (maat 6) luiers en Extra Large+ (maat 7) luiers. Voor het overstappen van luiers naar zindelijkheid of voor praktisch gemak als je kindje kan staan, bieden de luierbroekjes uitkomst.

Ervaringen met de luier

Dat er altijd luiers in een geschikte maat beschikbaar zijn in het assortiment is al een pluspunt. Het is echter ook belangrijk dat de luiers voorzien in langdurig droge billen en in bewegingsvrijheid. De ervaringen met de Kruidvat luiers laten zien dat het absorptievermogen uitstekend is. Dat is heel fijn, want zo weet je dat je kindje geen natte billen krijgt met alle gevolgen van dien. Het absorptievermogen komt voort uit de toepassing van drie kanalen, zodat er een verspreidde opname van het vocht plaatsvindt. Heel fijn voor kinderen is de ervaring dat het hele dunne luiers zijn die zacht en soepel aanvoelen. De bewegingsvrijheid is optimaal en de luier past niet alleen qua maat perfect, maar ook dankzij het rugelastiek. Verder is het met het oog op het milieu een prettige ervaring te ontdekken dat de Kruidvat luiers uitgevoerd zijn met het EU Ecolabel en FSC-keurmerk.

Luiers inruilen?

Er is nog een ander punt dat het Kruidvat luier assortiment uniek maakt. In de meeste gevallen zijn de luiers op voorraad. Als je kindje dan ineens groeit, zijn de luiers al snel te klein. Of bij opa en oma ligt er nog een stapeltje met luiers te wachten, die dan niet meer te gebruiken zijn. Kruidvat biedt je in dat geval de helpende hand. Het is namelijk mogelijk om ongeopende pakken Kruidvat luiers in te ruilen voor een andere maat. Je hebt het bonnetje er niet eens bij nodig. Dat is nog eens een klantvriendelijke service en draagt bij aan het unieke karakter van het assortiment met Kruidvat luiers. Wil je deze luiers eens uitproberen? Er zijn verschillende probeerverpakkingen verkrijgbaar om de Kruidvat luiers zelf te testen en te ontdekken hoe fijn de luiers zijn voor je baby.