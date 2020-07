Vader rijdt met auto school binnen vanwege 'conflict'

Woensdagavond is in Grootebroek een auto een school binnengereden. Dit heeft de politie laten weten.

Eindejaarsfeest groep 8

De auto reed even voor 21.00 uur het schoolgebouw aan de Verlengde Raadhuislaan binnen. In de sporthal, gelegen aan de school, waren op dat moment ouders en kinderen aanwezig op een eindejaarsfeest voor leerlingen van groep 8. Er raakte niemand gewond. De schade aan de school is groot.

Bestuurder aangehouden

De politie heeft de bestuurder van de auto, een 55-jarige man uit Grootebroek, aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. De verdachte is ingesloten. Hij verklaarde een conflict te hebben met de school. Volgens regionale kranten zou het gaan om een vader van één van de schoolkinderen. Zijn kind was woensdagavond niet aanwezig in de school.