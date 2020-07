Nep-verpleegkundige JBZ ziekenhuis blijft zwijgen

Het strafrechtelijk onderzoek naar een voormalig ‘verpleegkundige’ van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ’s-Hertogenbosch is nog in volle gang. 'De verdachte zelf heeft tot nu toe gezwegen', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. De raadkamer van de rechtbank Oost-Brabant bepaalde donderdag dat de verdachte zestig dagen langer vast blijft zitten.

Medicatie toegediend

De 24-jarige man zit op dit moment in voorlopige hechtenis op verdenking van oplichtingen, valsheid in geschrifte, diefstal en poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel met voorbedachte rade. Het OM verdenkt de man ervan dat hij patiënten controleerde en medicatie toediende, zonder dat hij beschikte over kwalificaties om deze handelingen te mogen verrichten.

Grote risico's voor patiënten

Eerder sprak het OM al over zeer ernstige verdenkingen die grote risico’s met zich meebrengen. 'Vooral voor de patiënten van het ziekenhuis. Zij lagen op dat moment (ernstig) ziek in het ziekenhuis en verwachtten daar behandeld te worden door personeel dat daartoe gekwalificeerd en bevoegd was. Er is alle reden om deze zaak uitgebreid te onderzoeken en daar zijn wij nu mee bezig', zo vertelt persofficier Janine Kramer.

Onderzoek

Het onderzoeksteam heeft inmiddels met een groot aantal getuigen gesproken. 'Denk daarbij met name aan medewerkers van het JBZ, die in meer of mindere mate met de verdachte hebben samengewerkt gedurende de weken dat hij in het ziekenhuis werkzaam was', zegt Kramer

Zwijgen

Ook heeft de politie uitgebreid gesproken met mensen uit de sociale omgeving van de verdachte. 'Wij willen natuurlijk weten wat hem heeft bewogen om in het ziekenhuis aan de slag te gaan en wat hij daar allemaal heeft gedaan. Het onderzoek naar zijn handelen en/of nalaten is complex, onder meer omdat hij zelf tot nu toe heeft gezwegen', aldus Kramer.

Pieter Baan Centrum

Samen met Bureau Opsporing en Boete van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wordt verder onderzoek gedaan. De verdachte wordt onder meer nog onderzocht in het Pieter Baan Centrum.