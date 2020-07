Consumentenbond wil einde leeftijdsdiscriminatie bij autoverzekering

Er moet nu eindelijk eens een einde komen aan de leeftijdstoeslagen die autoverzekeraars rekenen voor jonge en oudere bestuurders. Dit schrijft de Consumentenbond in een brief aan het Verbond van Verzekeraars. Jongeren betalen soms tot wel 6 keer meer premie dan een gemiddelde bestuurder. Ook ouderen worden benadeeld door leeftijdstoeslagen.

De Consumentenbond vergeleek de gemiddelde premies voor mensen jonger dan 26 met die van een 35-jarige bestuurder. Beiden zonder schadevrije jaren. Daaruit blijkt dat 18-jarige verzekerden tot maar liefst 472% meer betalen voor een WA-autoverzekering. Bij een volledig cascodekking (allriskautoverzekering) lopen de leeftijdstoeslagen op tot 425%.

Dubbel de pineut

‘Jongeren rijden weliswaar meer schade, maar door de opslagen zijn zij dubbel de pineut', legt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond uit: ‘Zonder een meter te hebben gereden worden jongere bestuurders gestraft. Doordat ze nog geen schadevrije jaren hebben opgebouwd betalen ze sowieso al de volle mep (hoe meer schadevrije jaren hoe lager de premie) en dan krijgen ze daar bovenop nog een leeftijdsopslag van heb ik jou daar.’

Leeftijdsgrens

Ook ouderen zijn bij de meeste verzekeraars slecht af. Zij kunnen wel profiteren van de opbouw van schadevrije jaren. Maar de leeftijdstoeslag doet dit ‘goede gedrag’ al snel teniet.

Vanaf 75 jaar loopt de premie vooral bij WA-autoverzekeringen snel op. ASR, ANWB, Hema, ING, Inshared, Unigarant en SNS rekenen gemiddeld de hoogste leeftijdstoeslagen. 85-jarigen betalen zelfs vaak het dubbele van de premie van een 35-jarige. Bij ASR loopt dat verschil zelfs op tot 173%. Ongeveer een derde van de autoverzekeraars accepteert überhaupt geen nieuwe klanten boven een bepaalde leeftijd. Die leeftijdsgrens begint soms al bij 69 jaar.

Pure discriminatie

De Consumentenbond vindt het beleid van de verzekeraars pure discriminatie.

Molenaar: ‘Verzekeraars mogen hun eigen prijzen bepalen en een hogere premie rekenen als er sprake is van een hoger risico. Maar dat gaat bij autoverzekeringen niet op. Via het bonus-malussysteem zijn schadeclaims al direct van invloed op de premie. Bovendien blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars dat de kans op schades pas (licht) toeneemt vanaf 75 jaar, terwijl verzekeraars soms al vanaf 65 jaar een toeslag rekenen. Bij bestuurders van 63 en 68 jaar is de schadekans zelfs lager dan bij alle andere leeftijdsgroepen.'

Verbond van Verzekeraars

Verzekeraars zijn niet transparant over hun beleid. Bij een premieverhoging vertellen ze vaak niet (eerlijk) waaróm die omhoog gaat. Molenaar: ‘Dat is verstoppertje spelen. We hebben een ferme brief gestuurd naar het Verbond van Verzekeraars. We willen met de brancheorganisatie in gesprek. Er moet een einde komen aan deze oneerlijke praktijken.’