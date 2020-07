Boze boeren in Den Haag en Groningen

Protest tegen stikstofbeleid

De boeren willen naar aanleiding van het stikstofdebat, dat donderdagavond in de Tweede Kamer in Den Haag wordt gehouden, protesteren tegen het huidige stikstofbeleid van het kabinet.

Minder eiwit in veevoer

Minister Carola Schouten wil dat de hoeveelheid eiwit in het veevoer wordt verlaagd zodat de stikstofuitstoot daalt maar daar zijn de boeren op tegen omdat het de melkproductie zou verlagen maar ook slecht zou zijn voor de koeien zelf.

Landelijk protest

Niet alleen in Groningen maar in grote steden in heel Nederland zijn boeren met trekkers bijeengekomen.

Farmers Defence Force

In Den Haag zijn boeren aangesloten bij de Farmers Defence Force met trekkers bij het Binnenhof aan het protesteren. De gemeente heeft Defensie verzocht bijstand te verlenen. Die heeft ongeveer 25 vrachtwagens ingezet met ruim zestig militairen om de binnenstad af te zetten.