Man overleden na aanrijding in Amstelveen

Een 69-jarige bestuurder van een vierwielige brommobiel is donderdag 2 juli in het ziekenhuis overleden, nadat hij woensdag 1 juli op de Burgermeester Rijnderslaan in Amstelveen achterop een stilstaande auto was gereden. De politie stelt een onderzoek in en probeert aan van getuigenverklaringen en/of beeldmateriaal een beeld te vormen hoe deze aanrijding heeft kunnen ontstaan.