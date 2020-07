OM eist 25 en 20 jaar gevangenisstraf voor vergismoord Katendrecht

Rechtshuislaan

Op die bewuste zondag staat het latere slachtoffer op de Rechthuislaan met een groep andere mannen te chillen. Rond kwart over negen stopt er een scooter op de hoek van de Rechthuislaan. Er zitten twee personen op de scooter, de bijrijder stapt af, loopt van achteren naar het groepje mannen en opent vanuit het niets het vuur op hen. Alle aanwezigen vluchten en zoeken dekking, zo ook het slachtoffer, dat inmiddels is geraakt. Ondanks zijn verwondingen probeert hij weg te komen. De schutter loopt vervolgens richting het slachtoffer en schiet dan van dichtbij nog een aantal keer op hem. Hierbij worden ook verschillende auto’s en de ruit van een café geraakt. Vervolgens gaan beide mannen er vandoor op de scooter. Die wordt later iets verderop op de Schulpstraat uitgebrand teruggevonden.

Zwijgen

Er wordt meteen een groot politieteam op de zaak gezet, onder leiding van de officier van justitie. Getuigen worden gehoord, er worden camerabeelden uitgelezen en er wordt forensisch onderzoek gedaan bij de scooter. Daar vindt de politie ook nog een aansteker. Het onderzoek verloopt moeizaam, niemand wil een verklaring afleggen bij de politie. Zelfs de getuigen die aanwezig zijn geweest bij de schietpartij willen niet bevestigen dat zij bij het misdrijf aanwezig waren en houden hun mond. De officier van justitie zei daar vandaag op zitting over: “Er moeten tot op de dag van vandaag mensen zijn die meer weten. Meer weten over de aanleiding, de achtergrond, over of ze het eigenlijk gemunt hadden op een ander en over de daders en opdrachtgevers. Men is bang, praat niet met de politie of wil het anders of zelf oplossen. Zo blijven er veel vragen waar de familie van het slachtoffer en ook de politie antwoord op wil, maar niet krijgt. “

Schutter

Ondanks het zwijgen gaat het politieonderzoek onvermoeibaar door. En met succes: er komen twee verdachten in beeld. De eerste verdachte is een destijds 25-jarige man uit Rotterdam. Zijn telefoon straalt aan in de buurt van de plek waarop het slachtoffer is neergeschoten, getuigen herkennen hem van beelden, hij past in het signalement van de schutter en wanneer de politie zijn DNA vergelijkt met het DNA op de gevonden aansteker, blijkt er sprake te zijn van een match. De man wordt begin maart 2019 aangehouden, het OM ziet hem als de vermoedelijke schutter.

Eind maart houdt de politie op Curaçao de tweede verdachte aan. Deze 21-jarige man wordt ervan verdacht de bestuurder te zijn van de scooter, wat hij tijdens een politieverhoor ook toegeeft. Over de schutter weigert hij echter te verklaren.

Vergismoord

Volgens de officier van justitie staat vast dat de 26-jarige verdachte degene is die op die bewuste zondagavond in oktober het slachtoffer heeft neergeschoten en dat hij daarbij hulp heeft gekregen van de 23-jarige medeverdachte. Omdat beide mannen grotendeels zwijgen is het onduidelijk waarom juist dit slachtoffer dood moest. Uit het onderzoek is niet gebleken dat het slachtoffer banden had met het criminele milieu. Volgens de officier lijkt het erop alsof de hele liquidatie niet op dit slachtoffer gericht was, maar dat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. “Dat er sprake lijkt te zijn geweest van een vergismoord maakt het allemaal nog schrijnender,” aldus de officier vandaag op zitting.

De officier neemt het beide mannen zeer kwalijk dat zij midden in een woonwijk een dergelijke liquidatie hebben uitgevoerd. De officier: “Verdachten hebben het risico dat ook omstanders door kogels geraakt zouden worden op de koop toegenomen. Tientallen schoten zijn gelost, waarvan een deel het slachtoffer niet heeft geraakt. Ook in de richting van de wegrennende mannen is geschoten. Het is een wonder dat er niet meer gewonden zijn gevallen.”

De verdachten hebben met hun handelen onherstelbaar leed toegebracht aan de nabestaanden van het slachtoffer. Gezien de ernst van het feit vindt de officier van justitie een langdurige gevangenisstraf op z’n plaats. Daarom eiste zij vandaag op zitting een gevangenisstraf van 25 jaar tegen de vermoedelijke schutter en 20 jaar tegen de bestuurder van de scooter.

De rechtbank doet op 17 juli uitspraak