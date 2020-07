Aanhouding na vechtpartij waarbij mogelijk is geschoten

Vannacht rond 02.00 vond er een vechtpartij plaats tussen een groep mannen op de van Vollenhovenstraat in Rotterdam Centrum. Hierbij zou een vuurwapen getoond zijn en mogelijk ook geschoten. Er zijn geen gewonden gevallen. Een korte zoekslag leidde naar een verdachte. Niet ver van de verdachte vandaan vonden agenten een vuurwapen. De man is aangehouden, het wapen in beslag genomen.

Agenten kregen vannacht een melding van een vechtpartij tussen een groep mannen waarbij mogelijk geschoten zou zijn. Eenmaal aangekomen op de van Vollenhovenstraat was de groep al uiteen. Meerdere personen werden middels BTGV (Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachte) gecontroleerd maar niemand daarvan droeg een vuurwapen bij zich. Even later kreeg de politie de vermoedelijke locatie door van de verdachte met het vuurwapen. Hij, een 21-jarige Rotterdammer, kon worden aangehouden. Niet ver van de locatie waar de verdachte staande werd gehouden vonden agenten een vuurwapen. Deze is in beslag genomen en onderzocht wordt of dit wapen van de verdachte is.