Burgemeester Sjoerd Potters op doek voor goed doel

Niemand minder dan burgemeester Sjoerd Potters van gemeente de Bilt poseerde zaterdag in de kelder van de Bilthovense Boekhandel. Diverse amateur kunstenaars hadden zich hier verzameld om mee te doen aan de Biltse versie van ‘Sterren op het doek’.

Onder begeleiding van Dioni ten Busschen schilderden zij naar hun eigen inzicht het portret van de burgervader op schildersdoek. Met de opbrengst van deze bijzondere actie kan Bart van Gerwen, acteur, verhalenverteller, zanger en muzikant, een muzikaal en feestelijk optreden verzorgen voor personeel en bewoners van woonvoorziening de Reiger in Bilthoven.

Ike Bekking, eigenaresse van KunstindeKelder en de Bilthovense Boekhandel: “Bart heeft de afgelopen weken meerdere muzikale gastoptredens bij zorginstellingen verzorgd. Hij zorgde hiermee voor vrolijkheid en afleiding in Coronatijd. Bart deed dit geheel voor eigen rekening. Met de opbrengst van de 'Sterren op het doek'-actie kunnen we een dergelijk optreden van Bart eenmalig financieel ondersteunen.”

Potters gaf zich de gehele ochtend gewillig over aan de doorgrondende blikken van de kunstenaars. Aan de hand van de foto die ze aan het begin van de sessie van Potters hadden gemaakt werkten de amateur kunstenaars ’s middags het portret verder af. Een portret zal uiteindelijk een plekje vinden in het privé of werkdomein van de burgervader.