Getuigen gezocht van ramkraak met Canta

Maandagochtend rond 03:15 uur is een Canta ingereden op een pand van een opticien aan de Nieuwe Gouw in Landsmeer. De politie zoekt getuigen.

De politie kreeg in de nacht van zondag op maandag een melding van een mogelijke ramkraak. Toen agenten bij de winkel aan de Nieuwe Gouw aankwamen, troffen zij daar een rode Canta met draaiende motor en schade aan de voorzijde. De glazen pui van de winkel was ontzet. Een getuige had twee personen zien wegrijden op een scooter in de richting van het Marktplein. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de verdachten, maar deze niet meer aangetroffen.