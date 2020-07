Hoofdredacteur Gay Krant aangehouden

Tegenover de NOS zegt de adjunct-hoofdredacteur Paul Hofman volledig in het duister te tasten. Hij neemt de taken van Prummel voorlopig over. ‘Ik heb hem zelf niet gesproken, maar voor zover ik weet zit hij nog steeds vast’, aldus Hofman.

Hofman heeft laten weten dat de advocaat van Prummel heeft gezegd dat hij niet meer op zijn post zal terugkeren. De advocaat Justin Kötter laat weten dat dit niet klopt.