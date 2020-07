Jongen (17) overleden na aanrijding

Een 17-jarige jongen uit Naaldwijk, die zondagochtend 5 juli het slachtoffer werd van een ernstig verkeersongeval, is maandagavond 6 juli in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De 29-jarige verdachte, zonder vaste woonplaats, zit nog vast en wordt woensdag 8 juli voorgeleid voor de rechter-commissaris.

De politie kreeg zondagochtend 5 juli rond 4:30 uur een melding van een verkeersongeval op de Broekpolderlaan. Een automobilist zou, na een ernstige aanrijding te hebben veroorzaakt, zijn doorgereden. Hulpverleners troffen een zwaargewonde jongen aan die met spoed is vervoerd naar het ziekenhuis.

Een Mobiel Medisch Team (MMT) werd ingezet voor de verlening van de eerste hulp aan het slachtoffer. De politie startte direct een onderzoek. In omgeving van het ongeval, in de Sprongenloet, zagen agenten een zwaar beschadigde auto op straat staan. Na kort onderzoek hielden agenten de bestuurder aan. De man wordt verdacht van het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval, het verlaten van de plaats van het ongeval en het rijden onder invloed van alcohol. De man zit nog vast. De auto is voor onderzoek in beslag genomen.

Het slachtoffer fietste samen met een andere jongen op de Broekpolderlaan richting de Zwethlaan. Die getuige vertelde dat het slachtoffer daar van achteren werd aangereden door een auto die dezelfde richting op reed. Na de aanrijding reed de auto door. De afdeling Opsporing Team Verkeer (OTV) doet samen met de Verkeersongevallen Analyse (VOA) nader onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.