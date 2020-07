Wielrenner (52) omgekomen na aanrijding Zuidoostbeemster

Maandag is aan het eind van de middag een 52-jarige wielrenner uit Bergen op de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster betrokken geraakt bij een verkeersongeval. 'Hij is hierbij om het leven gekomen', zo meldt de politie dinsdag.

Ter plaatse overleden

Maandag kwam de wielrenner rond 17.45 uur door nog onbekende oorzaak in botsing met een bestelauto. Door omstanders is meteen eerste hulp verleend en de reanimatie gestart. Hoewel de brandweer, ambulance en traumahelikopter snel ter plaatse waren, heeft de reanimatie niet meer mogen baten en is het slachtoffer ter plaatse overleden.

Onderzoek VOA

De bestuurder van de bestelauto was niet onder invloed van alcohol. De verkeersongevallenanalyse (VOA) heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld en beide voertuigen zijn in beslag genomen door de politie. Dinsdag is er op de plek van het ongeval nader onderzoek verricht.