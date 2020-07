3FM Serious Request voor het laatst samen met Rode Kruis

Met de derde editie van 3FM Serious Request: The Lifeline zetten NPO 3FM en het Rode Kruis zich in voor de gevolgen van de coronapandemie. Hoe ze dit precies gaan doen? Dat hangt af van de maatregelen die op dat moment gelden in Nederland.

The Lifeline

Sharid Alles, zendermanager NPO 3FM: "Toen de wereld eerder dit jaar in de ban kwam van de coronapandemie konden we met Never Walk Alone, een speciale eenmalige editie van 3FM Serious Request, iets positiefs bijdragen aan de situatie op dat moment. De gevolgen van de coronapandemie zullen waarschijnlijk nog lang voelbaar zijn en daarom zetten we ons ook de komende editie in voor dit urgente doel."

Tijdens de voorgaande edities van 3FM Serious Request: The Lifeline liepen 3FM-dj's in de week voor kerst door Nederland langs de acties die luisteraars in het land organiseerden om geld op te halen voor het goede doel. Als de maatregelen het toestaan lopen de dj's dit jaar van Roermond naar Zwolle. De precieze route, het uiteindelijke doel en de deelnemende 3FM-dj's worden op een later moment bekend gemaakt.

Rode Kruis

De komende editie van 3FM Serious Request: The Lifeline is tevens de laatste keer dat 3FM en het Rode Kruis voor deze actie samenwerken. Sharid Alles: "We voelen de behoefte om verder te kijken dan een doel of thema dat gebonden is aan noodhulp zoals het Rode Kruis deze biedt, vandaar het besluit om deze editie een laatste keer samen te werken met het Rode Kruis. Een moeilijke beslissing, gezien de goede samenwerking en de hoge wederzijdse waardering. Het Rode Kruis respecteert deze keuze gelukkig en maakt zich momenteel samen met 3FM op voor een laatste, succesvolle gezamenlijke editie van 3FM Serious Request: The Lifeline."