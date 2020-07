Doodschieten vriend bij maken videoclip geen ongeluk

Is de dood van Richard een ongeluk? Ja, zegt de verdachte die in de nacht van 27 op 28 januari van dit jaar zijn vriend doodschoot tijdens het maken van een videoclip. Nee, zegt de officier van justitie vandaag op zitting in de Amsterdamse rechtbank. Volgens de officier van justitie heeft de 22-jarige verdachte uit Amsterdam met het overhalen van de trekker bewust de kans aanvaard dat het mis zou gaan. Ze eiste vier jaar gevangenisstraf voor doodslag en wapenbezit.

Op de bewuste 28 januari 2020 werd van de verdachte een videoclip opgenomen door een vriend, een fotografiestudent. De verdachte nam een eigen vuurwapen en patronen mee om te gebruiken in de clip. Hoe hij aan dat wapen kwam wil hij niet zeggen. Wel dat hij er geen instructies bij had gekregen. De sfeer bij het maken van de videoclip was volgens hem goed. Er was geen ruzie. Tijdens de opnames richtte hij het pistool op de camera en haalde de trekker over. Een kogel raakte het slachtoffer die achter de camera stond in zijn borst. De verdachte had voor het schieten niet of niet voldoende gecontroleerd of de patroonhouder leeg was. Er zaten nog minstens 5 patronen in het wapen.

Voorwaardelijk opzet

De 22-jarige verdachte gebruikte voor en tijdens het opnemen van de videoclip alcohol en drugs. De officier van justitie gaat ervan uit dat deze middelen zijn handelen hebben beïnvloed: “Hij is niet scherp geweest, maar in die toestand heeft hij zichzelf gebracht. Een logisch gevolg daarvan is dat hij patronen zou missen bij het ‘ controleren’. Dit alles kan je geen ongeluk meer noemen. Hoewel verdachte achteraf spijt heeft en het niet zo had bedoeld, vind ik dat verdachte op het moment van het overhalen van de trekker bewust de kans heeft aanvaard dat het mis zou gaan. Hij heeft dat op dat moment op de koop toegenomen.” De officier van justitie acht doodslag bewezen in de zin van voorwaardelijk opzet, omdat de verdachte de aanmerkelijke kans op de dood bewust heeft aanvaard. De verdachte heeft feitelijk niets gedaan om de kans op de dood te verkleinen.

Geen speelgoed

In deze zaak is een breder maatschappelijk belang, zei de officier van justitie vandaag op zitting. “Er is geen enkel excuus voor het bezit en gebruik van een wapen: geen enkel excuus. Levens gaan letterlijk kapot. Ik hoop dat deze zaak een les is, voor iedereen die op het vreselijke idee komt om wapens, echte wapens te gebruiken als speelgoed, als relikwie, als performance. Je ziet het resultaat vandaag: alleen maar verdriet, alleen maar verliezers, een leven in de bloei: weg, voorbij. “

Berouw

Het feit dat verdachte zo jong is, zich openstelt, er geen ‘ boos opzet’ is en enorm veel berouw toont weegt de officier van justitie zwaar mee in de bepaling van haar strafeis. “Verdachte moet straks weer verder met zijn leven buiten de gevangenis, wat mij betreft na een lange gevangenisstraf. Als verdachte in vrijheid komt mag hij dan ook weten: ik heb de straf gehad en nu weer verder,” aldus de officier van justitie in haar requisitoir.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.