Huisarts vaker vrouw en gemiddeld jonger

Daling aantal huisartsen

Eind 2018 waren er ruim 13,7 duizend huisartsen met een actieve registratie in het register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) opgenomen. Van deze huisartsen was het overgrote deel werkzaam in een praktijk. Het aandeel werkzame huisartsen van 50 jaar of ouder daalde van 42,4 procent in 2013 naar 39,6 procent in 2018. In een aantal provincies met krimpregio’s was dit percentage 50 procent of hoger.

Praktijk

Van alle huisartsen in 2018 was 81,6 procent (11,2 duizend huisartsen) werkzaam in een praktijk. Dat kan zijn in een eigen praktijk, in loondienst of als zzp’er. Daarnaast waren 495 huisartsen (3,6 procent) in een andere zorgsector werkzaam, waren 395 huisartsen (2,9 procent) werkzaam buiten de zorg en hadden net iets meer dan duizend (7,6 procent) huisartsen een hoofdinkomen uit een uitkering of pensioen. Een BIG-registratie is doorgaans 5 jaar geldig, waardoor het kan voorkomen dat geregistreerde huisartsen inmiddels niet meer als zodanig werkzaam zijn.

Huisarts vaker vrouw

Van alle in een praktijk werkzame huisartsen in 2018 was 58,1 procent vrouw. In 2013 was dit nog 50,0 procent. Het aantal in een praktijk werkzame vrouwelijke huisartsen steeg tussen 2013 en 2018 met 30,7 procent. Hiertegenover stond een daling met 5,7 procent van het aantal mannelijke huisartsen in dezelfde periode. De verandering tussen 2013 en 2018 is goed zichtbaar in de leeftijdscategorie 35 tot 50 jaar. In vijf jaar daalde in deze leeftijdscategorie het aantal mannelijke huisartsen met 60 tot bijna 1600 in 2018, het aantal vrouwelijke huisartsen nam met 610 toe tot 3400 in 2018.