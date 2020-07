3,8 miljoen fietsen staan ongebruikt in Nederlandse schuurtjes

In Nederland is het voor 1 op de 9 kinderen niet mogelijk om zich te verplaatsen per fiets, simpelweg omdat zij geen fiets hebben. Dit terwijl een derde van de Nederlandse huishoudens een fiets ongebruikt in de schuur heeft staan. Dit en meer blijkt uit onderzoek in opdracht van de ANWB onder 1072 respondenten. Maar liefst 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens hebben gezamenlijk 3,8 miljoen fietsen over. Het ANWB Kinderfietsenplan zamelt fietsen in, knapt ze op en doneert ze via partners aan kinderen die er geen tot hun beschikking hebben.

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, roept Nederlanders op om mee te doen. Van Veldhoven zegt hierover: ‘Fietsen is voor veel mensen net zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. Maar dat geldt helaas niet voor iedereen, zoals voor kinderen en jongeren die in armoede leven. Juist voor hen is het fijn als ze een fiets hebben. Om zelf op een gezonde manier naar vriendjes, school of sport te gaan. En jong geleerd, is oud gedaan. Iedereen die nog een fiets in de schuur heeft staan die gemist kan worden roep ik daarom op: lever de fiets in en doe een kind of jongere er een plezier mee”.

Doneer je overgebleven fiets

Het ANWB Kinderfietsenplan, opgericht in 2015, stimuleert Nederlanders om hun ongebruikte fiets te doneren aan kinderen die vanwege armoede geen fiets hebben. Geholpen door vrijwilligers krijgen oude fietsen een tweede leven. Via partners zoals Stichting Leergeld worden de fietsen gedoneerd aan kinderen die in armoede leven.

Uit het onderzoek blijkt dat huishoudens een fiets over hebben omdat de fiets niet meer aan de eisen voldoet (28%) of omdat dat zij een nieuwe fiets hebben gekocht (22%). Dit is veelal een elektrische fiets. Daarnaast geeft 37 procent van de respondenten aan dat zij de fiets niet meer gebruiken omdat het een reservefiets is of door de aanschaf van een auto, scooter of door verandering in woon-werkverkeer. Gelukkig is er wel de bereidheid om het verschil te maken voor anderen: een kwart van de ondervraagden geeft zijn of haar fiets weg aan kennissen of familie.

Nostalgie

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat in het noorden van Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe) meer huishoudens een ongebruikte fiets over hebben (45%) dan in West-Nederland (Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht). Daar ligt dit aantal op 34 procent. Dit is mogelijk te verklaren doordat huishoudens in de Noordelijke provincies meer opbergruimte hebben, vergeleken met de Randstad. Bijna alle ondervraagden zijn het erover eens: Nederlanders vinden het belangrijk dat ieder kind kan fietsen en zijn dan ook van mening dat een fiets de zelfstandigheid van een kind vergroot. Wellicht heeft dit ook te maken met nostalgie: 84 procent van de ondervraagden heeft goede herinneringen aan hun kindertijd als het gaat om fietsen.

‘Bij de ANWB vinden we dat ieder kind een fiets verdient om zo op een veilige manier naar school te gaan. Vanuit die gedachte zijn wij begonnen met het ANWB Kinderfietsenplan. In samenwerking met vrijwilligers knappen we oude fietsen op in regionale werkplaatsen, zodat we die makkelijk kunnen doneren aan kinderen in de regio. De afgelopen jaren hebben we al meer dan 16.000 fietsen ingezameld. Toch heeft nog steeds meer dan 10 procent van de kinderen geen fiets tot hun beschikking. Daarom is het voor mij van groot belang om door te gaan met dit initiatief,’ zegt Frits van Bruggen, hoofddirecteur bij de ANWB.