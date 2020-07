OM: Oorzaak ongeluk Stint blijft onduidelijk

Uit het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) rond het fatale ongeluk met een Stint in Oss in september 2018 is als conclusie gekomen dat er geen definitieve oorzaak voor het ongeluk is vast te stellen. Dit heeft het OM vrijdag bekendgemaakt. Bij het ongeval kwamen vier kinderen om het leven. Een vijfde kind en de begeleidster raakten zwaargewond.

'Teleurstellend'

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is inmiddels afgerond. Officier van justitie Janine Kramer: 'Zeker voor de nabestaanden en de bestuurster is het belangrijk om te weten hoe dit ongeluk is gebeurd. Het is heel teleurstellend dat dit niet mogelijk is gebleken.'

Omvangrijk technisch onderzoek

Het onderzoeksteam sprak uitgebreid met de bestuurster van de Stint en met een groot aantal getuigen. Ook vond er omvangrijk technisch onderzoek plaats. Zoals eerder gemeld heeft de bestuurster verklaard dat zij op verschillende manieren geprobeerd heeft om de Stint te laten stoppen, maar geen enkele handeling had effect. Verhoren met getuigen bevestigen de verklaring van de bestuurster.

Camerabeelden

Een belangrijk onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek was het technische onderzoek. Er werd onder meer een analyse gemaakt van verschillende camerabeelden uit de directe omgeving en dashcambeelden van de trein. Uit onderzoek is gebleken dat de Stint nog reed toen deze onder de spoorboom doorging en ook nog niet stil stond toen hij in botsing kwam met de trein.

Motorcontroller

Het voertuig is na het ongeluk uitgebreid onderzocht door deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het bedradingscircuit van de Stint was na de botsing nog intact. Zo waren er geen breuken aanwezig in de gasveer of de nuldraad van de gashendel. In Italië hebben specialisten van het NFI met medewerking van de producent van de motorcontroller onderzoek gedaan naar de motorcontroller van de Stint, die ook nog intact was.

Normale gefunctioneerd

De controller is uitgelezen. Uit dat onderzoek is gebleken dat de Stint kort voor het ongeluk normaal functioneerde. Uit het complete technisch onderzoek zijn geen sporen gevonden die wijzen op een voor het ongeval aanwezig defect of storing. Er is ook gekeken naar de invloed van elektromagnetische straling op de snelheidsregeling. Hoewel dit scenario niet is uit te sluiten, is de kans op zo’n kortstondige aantasting bij een test zeer klein en biedt het in zijn geheel geen zekerheid over wat er op 20 september 2018 gebeurde.

Arbeidsongeval

Het ongeval gebeurde tijdens het werk van de leidster. Daarom is het ongeval ook aan te merken als een arbeidsongeval. Bij een arbeidsongeval is het de standaardprocedure dat de Inspectie SZW onderzoekt of de werkgever voldoende heeft gedaan om het ongeval zo veel als mogelijk te voorkomen. Onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket (FP) werd onderzoek gedaan. Er is onder meer gekeken of de werkgever een verwijt is te maken op grond van de ARBO-wetgeving.

Leasecontract

Uit het onderzoek is gebleken dat de Stints van het kinderdagverblijf op basis van het leasecontract onderhouden werden. De Stints die het kinderdagverblijf gebruikte, waren geleased van de producent. Wanneer er een mankement was, werd dat hersteld door het bedrijf. Daarnaast blijkt uit het onderzoek door de Inspectie dat medewerkers voldoende voorlichting en instructies kregen voor zij van de Stint gebruik mochten maken.

Rij-instructie

De leidsters mochten pas op de Stint rijden als ze de rij-instructie hadden gehad. Tijdens de eerste praktijkinstructie werd gecontroleerd en beoordeeld of een medewerker met de Stint kinderen mocht gaan vervoeren. Het FP is van mening dat het kinderdagverblijf of de leidinggevende van dat kinderdagverblijf strafrechtelijk geen verwijt valt te maken: 'Het kinderdagverblijf heeft voldoende gedaan om een ongeval zoveel als mogelijk te voorkomen. De zaak wordt geseponeerd.'

Rol van de producent

Over de kwetsbaarheden van het product Stint is sinds het ongeluk veel gezegd en geschreven, onder meer in rapporten van onderzoekers van TNO, ILT, NFI en de Inspectie SZW. Alle rapporten van deze instanties zijn ook meegenomen in het strafrechtelijk onderzoek. In het onderzoek is vooralsnog niet naar voren gekomen dat de kwetsbaarheden vóór het ongeluk bekend waren bij de producent. Om daar duidelijkheid over te krijgen werd onder meer beslag gelegd op de administratie van het bedrijf. Het gaat om enorme hoeveelheden data. Het vergt speciale expertise om de inhoud daarvan goed te kunnen beoordelen. Dit gedeelte van het onderzoek loopt nog.

Vervolgbeslissingen

Op basis van de onderzoeksresultaten is beoordeeld of de bestuurster met betrekking tot het ongeluk van 20 september 2018 een strafrechtelijk verwijt valt te maken. Het OM heeft geconcludeerd dat dit niet geval is. De officier van justitie: 'Ze heeft er alles aan gedaan om de aanrijding te voorkomen en moet leven met het feit dat dit niet gelukt is. In het onderzoek heeft ze alle medewerking verleend en dat alles onder zeer emotionele omstandigheden. Wij hebben daar groot respect voor. Er is op basis van het onderzoek geen aanleiding om tot strafrechtelijke vervolging van de bestuurster over te gaan.' Op basis van het onderzoek van het FP is besloten om ook niet over te gaan tot vervolging van (medewerkers van) het kinderdagverblijf. De vervolgbeslissing met betrekking tot de producent is nog niet genomen. Dit gedeelte van het onderzoek loopt immers nog.

Bijeenkomsten

De nabestaanden en de bestuurster zijn eerder deze week op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek: 'De bijeenkomsten waren zeer beladen en het gemis van de kinderen is voelbaar. Het onderzoek is uitgevoerd door een zeer gedreven team van experts, dat niets liever wilde dan de waarheid boven tafel krijgen. De politie, het Openbaar Ministerie, het NFI en andere partners hebben alles uit de kast getrokken om te onderzoeken hoe dit afschuwelijke en intrieste ongeval heeft kunnen gebeuren. Wij hadden de nabestaanden, de bestuurster en alle andere betrokkenen antwoord willen geven op die belangrijke vraag, voor de verwerking van iedereen. Het is teleurstellend dat dit niet mogelijk is gebleken.'