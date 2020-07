Agent trekt pistool bij aanhouding demonstrerende boer

De boer maakte deel uit van een groep boeren die eerder actie had gevoerd bij het CBL in Leidschendam. Nadat de actie was afgelopen, waren de boeren onderweg naar huis. De boeren reden via de provinciale wegen terug naar hun bedrijven elders in het land. Terwijl ze onderweg waren, constateerden de politieagenten dat de boeren afweken van de afgesproken route. Daarop werd de groep staande gehouden en kregen de boeren het verzoek om zich aan de afgesproken route te houden.



Een van de boeren weigerde dit en stapte in zijn tractor waarna hij in de richting van een motoragent reed. Hierdoor ontstond volgens de politie een dusdanig gevaarlijke situatie voor de motoragent dat hij zich genoodzaakt voelde om zijn vuurwapen te trekken, waarna de bewuste boer zijn tractor tot stilstand bracht en hij kon worden aangehouden. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De politie Rotterdam onderzoekt het incident.